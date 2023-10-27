В эфире «24 канала» секретарь СНБО раскрыл детали ядерных тренировок РФ. По словам Данилова, оккупанты должны были запустить три ракеты, одна из них упала на старте, информирует «НБН».

Это стало не единственной проблемой россиян во время тренировок: также не открылась одна система. В результате смогла отправиться только одна ракета.

Чиновник отметил, что Российская Федерация – технологически отсталое государство в сравнении с западными странами. Он напомнил о недавнем провале первой в современной истории РФ миссии по запуску межпланетной автоматической станции «Луна-25». Аппарат просто разбился о поверхность естественного спутника Земли.

Секретарь СНБО подчеркнул, что применение ядерного оружия является пересечением границ, поэтому мир должен сегодня решать эту проблему, поскольку дальше сделать это будет сделать гораздо сложнее.

Ранее Данилов объяснил активизацию «ядерной» истерии в РФ.