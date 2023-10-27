Мобилизационные мероприятия россиян в Крыму провалились, жители полуострова покидают регион, чтобы их не забрали в армию Путина, информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС.

Известно, что «военкоматы» уже донесли руководству о том, что план по мобилизации крымчан в ряды «второй армии мира» выполнен не будет. В Москве заподозрили, что работники «ведомств» занимались саботажем, поэтому решили заменить начальство «военкоматов» на «гастролеров» из РФ.

Напомним, в сентябре член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев заявлял, что РФ готовит новую волну мобилизации на полуострове. Политик раскрыл, кого будут забирать в оккупационные войска в первую очередь.