В интервью «ТА.ЗА.ШО» народный депутат сообщил, что поездка на тропический элитный курорт была сугубо дипломатической и закон Украины он не нарушал, информирует «НБН».

По словам Тищенко, руководство парламента было проинформировано о его визите в Таиланд, который происходил за счет депутата. Он добавил, что за границу он выезжал по обычному загранпаспорту еще 10 января и на тот момент запрет СНБО о выезде для чиновников за рубеж еще не вступил в силу.

«В Таиланд я поехал по стратегии президента относительно влияния и распространения отношений, распределения волонтерской помощи из Таиланда, Вьетнама и всех азиатских стран, которые расположены рядом. Об этой поездке знали все», — заявил политик, добавив, что разрешение на поездку подписал спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

Напомним, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал исключение Тищенко из партии и его увольнение с руководящей должности в политической силе.