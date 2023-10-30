В эфире телеканала Еspreso глава Авдеевской ГВА заявил, что ситуация в районе города сложная, ВС РФ давят и пытаются штурмовать позиции Сил обороны, информирует «НБН».

По словам чиновника, захватчики осуществляют перегруппировку, перебрасывают личный состав с других направлений и подтягивают на этот участок фронта множество техники.

Барабаш объяснил, что такая активность «второй армии мира» свидетельствует о том, что уже на днях «освободители» начнут новую волну штурмов на Авдеевском направлении.

Напомним, начальник Авдеевской ГВА оценил риски окружения города войсками Путина, высказавшись о тактике оккупантов на этом направлении.