В понедельник, 30 октября, в эфире национального телемарафона глава ГВА заявил, что на сегодня нет рисков окружения Авдеевки Донецкой области путинскими оккупационными силами, информирует «НБН».

По словам чиновника, «освободители» не могут придумать ничего нового, поэтому продолжают применять традиционную тактику «мясных штурмов». Барабаш отметил, что россияне также действовали в Бахмуте Донецкой области.

Начальник ГВА отметил, что в РФ большое количество жителей, ликвидированных оккупантов там никто не считает, а в Украине они тем более никому не нужны. Он уточнил, что оборонное ведомство страны-агрессора не учитывает раненых и без вести пропавших захватчиков.

Барабаш добавил, что сейчас российское командование перебрасывает под Авдеевку личный состав и технику с других направлений. При этом нет окружения города оккупантами, которые постоянно «захватывают» его в своих заявлениях и публикациях.

Ранее разведка Великобритании объясняла, почему «вторая армия мира» не может перейти к результативному наступлению на Авдеевском направлении.