В эфире национального телемарафона Игнат, комментируя сроки появления первых F-16 в Украине, отметил, что каждый чиновник в США или Европе называет разные даты. Однако Киев рассчитывает получить истребители уже весной следующего года, информирует «НБН».

По словам спикера ВС ВСУ, уже начались тренировки украинских пилотов с авиационными инструкторами, поэтому можно рассчитывать на соответствующие заявления руководства страны.

Полковник отметил, что Украина хочет получить истребители как можно скорее и с нетерпением ждет возвращения пилотов с обучения. Представитель Воздушных сил подчеркнул, что ВСУ хватило бы около 150 единиц западной авиации для эффективной защиты неба над страной.

Он добавил, что подготовка летчиков является непростой, как и подготовка инженеров и инфраструктуры для американских боевых самолетов.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал два препятствия для появления истребителей F-16 в нашей стране.