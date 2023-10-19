В эфире программы «Сніданок з 1+1» глава внешнеполитического ведомства сообщил, что на пути к появлению F-16 в Украине есть два препятствия. Во-первых, обучение наших пилотов, которое еще продолжается, во-вторых, отсутствие в нашей стране соответствующей инфраструктуры для этих боевых самолетов, информирует «НБН».

По словам министра, как только летчики завершат обучение и в Украине будет готова инфраструктура для американских истребителей, F-16 появятся в небе над нашей страной.

Дипломат добавил, что оптимистический сценарий получения Киевом боевых самолетов – первая половина 2024 года.

Напомним, СМИ сообщили об активизации обсуждения в Швеции вопроса отправки в Украину истребителей Gripen.