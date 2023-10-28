О том, что «вторая армия мира» фактически утратила способность к эффективным наступательным действиям оперативного уровня на Авдеевском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В британской разведке отмечают, в течение последней недели не прекращаются ожесточенные, но безрезультатные бои поблизости от Авдеевки в Донецкой области, где «освободители» попытались начать масштабное наступление 10-го октября текущего года.

Аналитики Минобороны Великобритании уверяют — государство-террорист, похоже, направило в данный сектор не менее 8 бригад (суммарно — от 160 000 до 240 000 человек), которые, судя по всему, понесли одни из самых высокоуровневых потерь среди подразделений ВС РФ в 2023-м году, таким образом значительно истощив свой боевой потенциал на этом участке фронта.

Ранее мы писали о том, что в ISW информировали, на какое расстояние продвинулись ВСУ на Левобережье в Херсонской области.