В своем Telegram-канале украинский военачальник объяснил, почему Минск в 79-й раз с начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины продлил военные учения с ВС РФ вблизи границ нашей страны, информирует «НБН».

По словам генерала, белорусский диктатор вместо того, чтобы легитимировать присутствие ВС РБ в приграничных районах и на полигонах, приняв решение о применении военной организации, он постоянно продолжает обучения и тренировки военных.

Наев объяснил, что при помощи этой хитрости соратник Путина закрепляет присутствие белорусских войск возле украинской границы, количество которых от Волынской до Черниговской областей составляет 1800 человек.

Командующий Объединенных сил добавил, что эти батальоны имеют на вооружении бронированную технику и некоторые артиллерийские подразделения. При этом большая часть ВС РБ находятся в глубине страны.

Напомним, в ЦНС сообщили о подготовке россиянами операторов БПЛА в Беларуси.