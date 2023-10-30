Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера в ТГ-канале.

Дословно из заявления Кипера:

Российские террористы сегодня утром атаковали ракетами Одесский район. Целью вражеских сил ста судоремонтный завод.

В результате попадания ракеты начался пожар. Возгорание было быстро ликвидировано спасателями. Поврежденными оказались административное здание и техника предприятия.

Помимо того, также от взрывов пострадали два человека – мужчина и женщина. Они в состоянии средней тяжести были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что Россия утром ударила ракетами по Одессе.