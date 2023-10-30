Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщениях местных средств массовой информации ТГ-каналах
Стоит отметить, что после воздушной тревоги в городе Одесса прозвучали взрывы. Некоторые из источников отмечают, что взрывы были до того, как объявили об опасности.
По состоянию на текущий момент известно о как минимум трех взрывах в Одессе.
В результате происходящего к местному населению обратился руководитель Одеской областной военной администрации Олег Кипер. Он призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Жители Одесского района, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — написал Кипер в своем сообщении.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Севастополе утром были слышны залпы.