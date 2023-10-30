Как информирует «НБН», об этом говорится в материале ТГ-канала «Крымский ветер».

По данным ресурса, два громких залпа произошли в Севастопольской бухте около 6 часов 20 минут. Помимо того заявлялось, что рейд через бухту также перекрыт.

Авторы сообщения также отмечают, что российская власть ничего не сообщила об учениях.

Также в сообщении обнародовано фото, на котором обведен корабль, с которого якобы мыосуществлялся залп.

Ранее до этого в ночное время так званый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что Черноморский флот России открыл огонь якобы по БПЛА Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что россияне пытаются «прикрыть» небо над Севастополем.