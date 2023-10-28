О том, что российские войска вторжения разместили на территории аэродрома Бельбек под Севастополем не только комплексы ПВО, но и различные радиолокационные станции, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Крымский ветер», опубликовавший спутниковые фото от OSINT-проекта Radio & Nukes.

В частности, на авиабазе Бельбек засняты нижеуказанные, проявляющие активность системы:

2 радиолокационные станции дальнего обнаружения 5Ж6У «НЕБО-У»;

1 радиолокационная станция от ЗРК С-300/400 или автономный вариант 96Л6;

1 радар RSP-27, помогающий вражеской авиации при посадке (не имеет отношения к ПВО);

1 комплекс ПВО ближнего радиуса охвата «Панцирь-С2».

Кроме того, добавлена и инфографика, показывающая зоны прямой видимости радаров на данной площадке.

Ранее мы писали о том, что на аэродроме Бельбек появились нарисованные истребители МиГ-31.