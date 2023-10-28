О том, что российские войска вторжения разместили на территории аэродрома Бельбек под Севастополем не только комплексы ПВО, но и различные радиолокационные станции, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Крымский ветер», опубликовавший спутниковые фото от OSINT-проекта Radio & Nukes.
В частности, на авиабазе Бельбек засняты нижеуказанные, проявляющие активность системы:
- 2 радиолокационные станции дальнего обнаружения 5Ж6У «НЕБО-У»;
- 1 радиолокационная станция от ЗРК С-300/400 или автономный вариант 96Л6;
- 1 радар RSP-27, помогающий вражеской авиации при посадке (не имеет отношения к ПВО);
- 1 комплекс ПВО ближнего радиуса охвата «Панцирь-С2».
Кроме того, добавлена и инфографика, показывающая зоны прямой видимости радаров на данной площадке.
Ранее мы писали о том, что на аэродроме Бельбек появились нарисованные истребители МиГ-31.