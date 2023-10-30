Как информирует «НБН», видео уничтожения врага было опубликовано на странице Западного территориального управления Национальной гвардии Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что танкисты ВСУ выявили активность в одной из посадок. Вражеская группа разместилась под раскидистым деревом и при помощи антидронового оружия пытались посадить БПЛА украинских разведчиков.

Именно в этот момент опытный пилот быстро скорректировал огонь танка. Вражеская позиция в месте со всем личным составом, средствами РЭБ и боекомплектом была ликвидирована с первого выстрела украинских танкистов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как аэроразведчики «Кондор» при помощи дрона уничтожили российскую вышку РЭБ.