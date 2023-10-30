Российское пропагандистское агентство «РИА Новости» сообщает, что на аукционе была продана квартира жены украинского лидера Владимира Зеленского Елены. Жилье первой леди в Крыму оккупанты якобы национализировали, информирует «НБН».

Известно, что за недвижимость семьи главы Украины заплатили 44,356 миллиона рублей. Часть средств обещают направить на поддержку участников так называемой «специальной военной операции» и их семей.

Также часть от этих денег россияне намерены потратить якобы на развитие городов и районов временно захваченного Крымского полуострова.

Напомним, что в прошлом году «глава» Крыма Сергей Аксенов высказывался о «национализации» квартиры семьи украинского президента на полуострове. Тогда ставленник Кремля заявлял, что жилье могут «забрать из принципа» и кому-то подарить.