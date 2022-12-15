В интервью российскому пропагандистскому агентству «ТАСС» руководитель оккупационной «администрации» Крыма сообщил, что «власти» отбирают на полуострове имущество граждан Украины, которые не поддерживают «спецоперацию» Путина и имеют твердую антироссийскую позицию, информирует «НБН».

Аксенов подтвердил, что в Крыму стартовал процесс «национализации» собственности украинских граждан, который пока затрагивает только бизнес и предприятия, однако вскоре может коснуться и недвижимости.

Также гауляйтер рассказал, что «администрация» может «национализировать» и крымскую квартиру украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, у «властей» якобы нет нацеленности на собственность президента, однако ее могут «забрать из принципа» и «кому-то подарить».

Напомним, что Аксенов рассказал, как российские оккупанты готовятся к приходу армии Украины в Крым.