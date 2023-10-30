В эфире национального телемарафона глава пресс-центра заявила, что эксперты сходятся на применении баллистического оружия путинскими оккупационными силами и по баллистической траектории во время удара по судоремонтному заводу в Одесском районе, информирует «НБН».

По словам представителя оперативного командования «Юг», вероятно, «освободители» атаковали предприятие тремя баллистическими ракетами «Искандер-М».

Гуменюк уточнила, что в результате вражеского обстрела получили разрушения административное здание завода и спецтехника на его территории.

Напомним, что начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о последствиях ракетного удара захватчиков по судоремонтному заводу в регионе.