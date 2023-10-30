Как информирует «НБН» со ссылкой на обнародованное в ТГ-канале главы Запорожской ОВА Юрия Малашко сообщение, в результате попадания ракеты был разрушен объект социальной инфраструктуры.

В сообщении также отмечается, что на месте работают специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций, которые ликвидируют последствия атаки. Никакой информации о пострадавших пока что не поступало.

Помимо того ранее сообщалось, что в Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Напомним, ранее мы уже писали об утренних взрывах в Севастополе.