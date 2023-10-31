В эфире телеканала «Мы – Украина» глава Авдеевской ГВА сообщил, что «вторая армия мира» не прекращает наносить удары по городу из артиллерии. Враг обстреливает населенный пункт по 40-50 раз, а также сбрасывает от 6 до 12 авиабомб в сутки, информирует «НБН».

Барабаш отметил, что в районе Авдеевки количество «освободителей» превысило 40 000 человек, при этом РФ продолжает стягивать к городу дополнительные силы из Мариуполя и с Купянского направления.

По словам чиновника, Силы обороны ожидают, что вскоре враг начнет третью волну штурмов с начала обострения с 10 октября. Начальник ГВА отметил, что оккупанты по-прежнему применяют тактику «мясных штурмов», бросая в атаку множество живой силы.

Напомним, в ISW рассказали, кого командование ВС РФ бросает в лобовые атаки под Авдеевской. Также аналитики сообщили о потерях россиян за несколько дней на этом направлении.