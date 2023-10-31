В аналитическом материале ISW отмечается, что командование ВС РФ бросает на штурмы в районе Авдеевки Донецкой области подразделения «Шторм-Z», не предоставляя им артиллерийскую поддержку, информирует «НБН».

Эксперты, ссылаясь на жалобы российских «военкоров», пишут, что такая тактика ведения боевых действий обернулась потерей от 40 до 70% личного состава захватчиков на Авдеевском направлении всего за несколько дней.

Большое количество «двухсотых» в рядах подразделений «Шторм-Z», которые россияне сформировали из заключенных для лобовых атак пехоты, сильно истощают силы армии Путина.

«Мясные атаки» ВС РФ проходят без артиллерийского прикрытия, в результате чего их техника превращается в «хлам». Кроме того, когда два подразделения идут в атаку бок о бок, «шов» между их зонами ответственности остается незащищенным. Этим успешно пользуются ВСУ, проводя контратаки.

Ранее глава Авдеевской ГВА сообщил, что ожидать от врага в районе города в ближайшие дни.