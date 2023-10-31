В интервью «ТСН» генерал сообщил, что в результате спецоперации в Макеевке в новогоднюю ночь было обезврежено 700 «освободителей». Тогда защитники нанесли удар по крупному логистическому центру ВС РФ, который враг обустроил на территории училища, информирует «НБН».

Командующий ССО отметил, что россияне в Макеевке накопили вооружение и намеревались применить на территории нашей страны новые подразделения, которые перебросили из РФ.

По словам военачальника, в результате атаки была уничтожена техника и вооружение «второй армии мира», 300 захватчиков стали «грузом 300», а 400 оккупантов отправились на «концерт Кобзона».

Хоренко пошутил, что тогда россияне получили в подарок на Новый год черные пакеты.

Также в интервью командующий ССО рассказал о применении беспилотников украинского производства в войне против Российской Федерации.