В интервью «ТСН» командующий ССО отметил, что военное руководство Украины видит, как сейчас перестраиваются боевые действия и начинает широко применять беспилотники, информирует «НБН».

По словам генерала, украинские военные применяют отечественные дроны против «второй армии мира» в воздушном, наземном и водном пространствах. Хоренко отметил, что в нашей стране есть широкий спектр БПЛА, некоторые аппараты не имеют аналогов в мире, однако о многих из них просто не говорят.

Военачальник отметил, что общественность видит в СМИ лишь часть использования беспилотников для борьбы с врагом. Он добавил, что ранее казалось, что ВСУ не могут наносить удары по Крыму, однако сейчас с помощью дронов на полуострове уничтожается логистическое обеспечение и базы россиян.

Как сообщалось, в Беларусь прибыли российские инструкторы для подготовки операторов БПЛА.