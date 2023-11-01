В своем Telegram-канале Коваленко отмечает, что резкий рост потерь ВС РФ в октябре был вызван решение военного командования захватчиков активизировать наступление на Авдеевку Донецкой области, информирует «НБН».

В результате в прошлом месяце армия Путина потеряла 22 920 «освободителей» — это второй высокий показатель за период полномасштабной войны, который обусловлен наплевательским отношением военного руководства РФ к жизням оккупантов.

По словам эксперта, в октябре «вторая армия мира» потеряла рекордное количество танков – 521 единицу. Очень высокий показатель потерь был по и боевым бронированным машинам захватчиков – 843 единицы.

Кроме того, в прошлом месяце был установлен второй результат по количеству уничтоженной артиллерии путинских войск – 773 единицы. Потери автотранспорта армии Российской Федерации составили 741 единицу.

Ранее в ISW раскрыли, кого россияне бросают на «мясные штурмы» в районе Авдеевки.