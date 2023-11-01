В эфире телеканала Еspreso спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что украинские бойцы ликвидируют позиции, где «освободители» расположили огневые точки. Гуменюк отметила, что действия Сил обороны на Запорожье создают давление для ВС РФ в Херсонской области, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, ВСУ продолжают мощно уничтожать потенциал «второй армии мира» с помощью контрбатарейной борьбы и других методов, которые пока не раскрываются, чтобы захватчики постоянно чувствовали «сезон сюрпризов».

Спикер ОК «Юг» добавила, что дыры в системе ПВО оккупантов будут способствовать активному перемещению их ресурсов. Сейчас на материковой части левобережья россияне пытаются понять, какой участок местности будет более подходящим для закрепления, так как ВСУ регулярно поражают их огневые точки.

Ранее Гуменюк оценила успехи украинских войск на островах реки Днепр.