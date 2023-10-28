О том, что подобная «утилизация» вражеских артиллерийских точек и является отбрасыванием противника, поскольку у «освободителей» не остается пушек, из которых они могут обстреливать Правобережье, несмотря на некоторый потенциал, сохранившийся у оккупантов в тыловых районах, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Натальи Гуменюк, озвученное во время трансляции «Единых новостей» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, ВСУ не только смещают позиции артиллерии, выбивая пушки, но и уничтожают наблюдательные пункты, которые враги пытаются размещать на островах реки Днепр. Благодаря таким действиям защитников, на данном этапе уже «зачищена» полоса в 7-м километров, к которой российские артиллерийские подразделения опасаются приближаться.

Также, Силы Обороны выполняют боезадачи «различными способами» и с максимальной эффективностью на тех участках, «где это уместно», но утверждать относительно значительного продвижения, как в физическом, так и в географическом смысле, пока еще преждевременно.

Спикер ОК «Юг» подчеркнула:

Надо осознавать, что это может быть очень опасно. Такая линия фронта, как река Днепр, — это очень сложный участок.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказали, какое расстояние преодолели защитники на левом берегу Херсонской области.