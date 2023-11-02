В эфире национального телемарафона секретарь СНБО заявил, что поставки боеприпасов из КНДР в Российскую Федерацию свидетельствуют о том, что у государства-террориста становится все меньше способностей, информирует «НБН».

Также чиновник прокомментировал разговоры о том, что наша страна теряет поддержку партнеров. По словам Данилова, рассказы о том, что союзники Украины якобы стали забывать о ней – пропаганда РФ.

Секретарь СНБО заверил, поддержка Киева партнерами была, есть и будет. Он подчеркнул, что все заявления, которые сделали лидеры ведущий стран с первого дня полномасштабной войны, остаются в силе.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, сможет ли помощь РФ от Северной Кореи изменить расстановку сил на фронте.