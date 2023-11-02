Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Yonhap News Agency.

В частности, как отмечается в материале, Блинкен отправится в Сеул для обсуждения поставок оружия из Северной Кореи в Российскую Федерацию для поддержания войны против Украины.

Так, представитель Государственного департамента США Метью Миллер заявил:

Блинкен будет проводить встречи с президентом Юн Сок Йолем, главой МИД Пак Джином, а также совітником по национальной безопасности Чо Тэ Йоном.

Отмечается в сообщении также и о том, что стороны будут говорить и о способах реагирования на войну в Украине, а также растущее военное сотрудничество РФ и КНДР.

В общей сложности, Блинкен осуществит девятидневную поездку. Он посетит Израиль, Иорданию, Индию, а также Японию.

В Белом доме предпримут все возможности для предотвращения эскалации войны между Израилем и группировкой боевиков ХАМАС, сохраняя при этом собственную стратегическую ориентацию на Индию и Тихоокеанский регион.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Данилов призвал Запад готовиться к неизбежному распаду России.