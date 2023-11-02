В четверг, 2 ноября, в эфире национального телемарафона секретарь СНБО отметил, что в сознании союзников нашей страны произошли определенные сдвиги. В частности, в устах политиков на Западе чаще начало звучать слово «победа» относительно Украины, информирует «НБН».

При этом, по словам Данилова, у наших партнеров не исчезли определенные опасения относительно фрагментации ядерного государства-террориста. Чиновник заверил, что распад Российской Федерации обязательно произойдет, к чему на Западе должны быть готовы.

Также чиновник объяснил, о чем свидетельствуют поставки артиллерийских снарядов в Российскую Федерацию из Северной Кореи.