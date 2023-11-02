Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины написал, что только за минувшие сутки войска Украины уничтожили на фронте 930 российских военных, 43 ББМ, 18танков, 42 единицы артиллерии, а также самолет.

Так согласно обнародованному сообщению, за последние сутки российские войска потеряли в Украине 930 человек личного состава, 18 танков, 43 боевых бронированных машин, 42 артиллерийских системы, 4 единицы РСЗО, три единицы ПВО, один самолет, 20 беспилотников, 13 единиц спецтехники, 34 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также две крылатые ракеты.

Напомним, ранее мы уже писали о спутниковых снимках переброшенных из Бердянска в Таганрог российских вертолетов.