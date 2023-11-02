В интервью изданию «Українські новини» министр объяснил, что после войны в нашей стране назреет проблема нелегального трофейного оружия российских захватчиков. В Киеве понимают серьезность ситуации и уже сейчас делают необходимое для того, чтобы взять вопрос нелегального использования оружия под контроль, информирует «НБН».

Клименко сообщил, что уже зарегистрирован законопроект о трофейном оружии. Руководитель МВД объяснил, что граждане должны регистрировать трофейное оружие в полиции, чтобы в органах знали его номер. По окончании боевых действий украинцы в течение 90 дней должны пройти эту процедуру либо сдать оружие.

Ранее министр внутренних дел рассказал, как власти будут наказывать уклонистов, которые сбежали за границу.