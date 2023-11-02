Офицер украинской военной разведки рассказал журналистам издания NV неизвестные подробности работы спецназовцев ГУР МОУ во время прошлогодних боев за Северодонецк Луганской области, информирует «НБН».

По словам «Саида», весной 2022 года его бойцы в районе Северодонецка проводили контратаку и отбили один из больших кварталов города. Спецназовцы могли развивать успех, однако захватчики по другому флангу продавили где-то на два квартала.

В результате у защитников упал фланг, однако они продолжали держать оборону. В это время оккупанты подбили мосты через Северский Донец, которые связывали город с «большой землей». Бойцам «Шаманбата» приказали отходить.

Тогда на передовую к спецназовцам приехал Буданов, где попал под обстрел – россияне накрыли участок артиллерийским огнем. По словам офицера ГУР, генерал-лейтенанта спасло чудо: осколки снаряда попали в бронемашину, которая стояла рядом.

Ранее спецназовец ГУР рассказал, как около 20 оккупантов сдались в плен после переговоров с Будановым.