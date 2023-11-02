Во время совещания в среду, 1 ноября, Шойгу назвал «срок годности» F-16. По словам путинского генерала, американских боевых самолетов якобы «хватит» Украине всего на 20 дней, информирует «НБН».

Глава МО РФ похвастался тем, что ПВО «второй армии мира» якобы только за месяц уничтожила 37 самолетов ВСУ и 6 баллистических ракет ATACMS. Шойгу считает, что так же эффективно противовоздушная оборона оккупантов будет сбивать западную авиацию.

В эфире национального телемарафона Юсов прокомментировал абсурдные высказывания руководителя оборонного ведомства россиян. Представитель ГУР МОУ призвал не читать за обедом российские и советские газеты, а также не слушать путинского министра.

Спикер разведки отметил, что если сложить все заявленные оккупантами цифры и данные о ликвидированной технике и оружии ВСУ за период полномасштабной войны, то окажется, что у украинской армии было вооружения больше, чем у ВС РФ.

«Дурак думкой богатеет», — отметил Юсов, добавив, что абсурдные слова Шойгу об F-16 из серии заявлений «возьмем Киев за три дня».

Напомним, глава Минобороны РФ назвал условие для переговоров Москвы с Западом по Украине.