Во время выступления на Сяншанськом форуме в Пекине глава МО РФ сообщил, что российское руководство якобы готово сесть за стол переговоров с представителями Запада, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам путинского генерала, Кремль готов вести «политические дискуссии на реалистичных началах» с Западом относительно Украины и «дальнейшего сосуществования», если для этого будут созданы «необходимые условия».

Министр отметил, что Москва якобы стремится к обеспечению равноправных отношений между всеми ядерными странами, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут «особую ответственность» за стабильность и мир.

Также во время выступления глава Минобороны РФ цинично заявил, что Украина является для Запада «расходным материалом» в борьбе против РФ.