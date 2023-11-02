В аналитическом материале ISW отмечается, что огромные потери «второй армии мира» на Авдеевском направлении свидетельствуют о том, что Герасимов не способен усвоить прошлые ошибки. Глава Генштаба РФ продолжает использовать ту же тактику, которую он применял на других участках фронта на протяжении полномасштабной войны, информирует «НБН».

Предыдущие решения путинского генерала не приносили ему успехов и сопровождались безумными потерями захватчиков. Сегодня под Авдеевкой «освободители» вновь атакуют укрепрайоны ВСУ пехотой и бронетехникой.

Эксперты отметили, что сейчас повторяется история с наступлением на Угледар Донецкой области прошлой зимой. Армия Путина пыталась взять город несколькими волнами механизированных атак на укрепленные позиции Сил обороны, что сопровождалось огромными потерями россиян.

В ISW отмечают, что Залужный публично и вдумчиво дает оценку вызовам, которые возникают перед Украиной. В то же время Герасимов не анализирует свои неудачи.

Напомним, главнокомандующий ВСУ объяснил, почему контрнаступление защитников пошло не по плану.