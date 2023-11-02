В колонке для издания The Economist генерал рассказал, что он ожидал завершения войны после того, как путинские оккупационные силы потеряли 150 000 человек погибшими, поскольку в другой стране такое количество жертв остановило бы боевые действия. Однако РФ доказала, что для нее человеческая жизнь не представляет ценности, информирует «НБН».

Также главнокомандующий армии Украины рассказал, почему контрнаступление ВСУ пошло не по плану. По словам военачальника, согласно графику, защитники должны были за 4 месяца дойти до Крыма, воевать на полуострове, вернуться оттуда, а также снова заходить и выходить из Крыма.

Залужный отметил, что реальность оказалась иной: войска, техника начали застревать в минных полях, оружие, предоставленное Западом, оказалось под ударами БПЛА и артиллерии «второй армии мира».

Военачальник видит причину неудачи в одном уровне технологического развития Украины и РФ, в результате ситуация зашла в тупик. Чтобы выйти из него, защитникам необходима совокупность технологических решений, ведь невозможно одержать победу в этой войне с устаревшими методами и оружием прошлого поколения.

Также в материале для СМИ генерал объяснил, чем выгоден россиянам новый этап войны и в каком оружии нуждаются украинские военные.