Штупун в эфире национального телемарафона сообщил, что под Авдеевкой снизилось количество штурмов. На Таврическом направлении путинские оккупационные силы провели 30 боевых столкновений, осуществили 959 обстрелов и нанесли 14 авиаударов, информирует «НБН».

Он объяснил, что пока российские войска не так активно продолжают попытки окружить город, поскольку им нужно восполнить потери и провести перегруппировку.

Представитель Сил обороны добавил, что захватчики провели неуспешные наступления возле Северного и Первомайского. За сутки на этом направлении защитники отбили 7 вражеских атак. Также россияне пытались прорвать оборону Марьинки – там за сутки ВСУ отбили более 20 атак.

Ранее начальник городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, сколько путинских солдат РФ бросила на захват Авдеевки.