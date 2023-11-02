В колонке для издания The Economist генерал пишет, что американские истребители F-16, которые партнеры должны передать Киеву в начале 2024 года, будут менее полезными для армии Украины, информирует «НБН».

По словам военачальника, снижать эффективность американских боевых самолетов будет усовершенствованная система противовоздушной обороны страны-агрессора.

Залужный объяснил, что экспериментальная модернизированная версия ЗРК С-400 «второй армии мира» может выпускать ракеты, которые способны долетать, например, до города Днепр.

Напомним, американские аналитики ISW сравнили главнокомандующего ВСУ и главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Эксперты объяснили, в чем путинский генерал проигрывает Залужному.