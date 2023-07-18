Как информирует «НБН», данная информация была обнародована на официальном сайте украинского парламента.

Так, согласно подписанному документу, увольнению с военной службы подлежат мобилизованные и контрактники, у которых близкие родственники погибли из-за боевых действий, или же пропали без вести.

Отмечается, что проект закона №8009 по расширению оснований увольнений с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения «был возвращен с подписью гаранта Конституции Украины».

Напомним, ранее мы уже писали о том, будет ли наказан человек, которому повестка пришла в почтовом ящике.