В эфире национального телемарафона глава Авдеевской ГВА рассказал, что в районе Авдеевки Донецкой области не утихают стрелковые бои, россияне постоянно идут на штурм и наносят удары по позициям защитников, информирует «НБН».

По словам чиновника, сейчас командование ВС РФ начало отправлять на штурмы только пехоту без техники. Кроме того, у врага появилась новая цель – захват Авдеевского коксохимического завода.

Барабаш добавил, что со дня на день начнется третья волна наступления «второй армии мира», оккупанты пустят в ход технику, как только немного просохнет почва.

Ранее в ВСУ объяснили, почему россияне ослабили атаки на Авдеевском направлении.