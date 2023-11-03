О том, что российская армия вторжения в очередной раз обстреляла центральные районы данного города, вследствие чего пострадало несколько мирных местных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на предварительную информацию, размещенную в Facebook-аккаунте Херсонской областной государственной администрации.

Как стало известно, в результате очередной атаки со стороны войск государства-террориста, осуществленной сегодня, 3-го ноября, пострадали три человека, которых, в итоге, каретой «скорой медицинской помощи» успели своевременно доставить в ближайшую больницу для оказания всей необходимой помощи.

Последствия вражеского обстрела можно увидеть на фотоснимках ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ночь на эту пятницу армия Путина массированно нанесла удар «Шахедами» по гражданским объектам на территории Харькова.