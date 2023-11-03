Юсов в интервью изданию «РБК-Украина» высказался о новых дронах «Изделие-53» и «Изделие-54», которые недавно представили в Российской Федерации, информирует «НБН».

Представитель ГУР МОУ рассказал, что «Изделие-53» — усовершенствованный дрон «Ланцет», который способен самостоятельно определять цель. «Изделие-54» — беспилотник-камикадзе Italmas, который украинцы называют «газонокосилка».

По словам представителя разведки, нельзя полагаться на информацию росСМИ об этих БПЛА и нужно установить данные о способностях автоматической корректировки, наведению и распознаванию целей у новых дронов оккупантов.

Юсов отметил, что пока захватчики активно не применяют эти отечественные беспилотники на фронте в Украине.

Также в интервью спикер ГУР МОУ рассказал, сколько БПЛА удается россиянам выпускать ежемесячно.