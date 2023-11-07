Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении проекта «Хочу жить» в ТГ-канале.

В сообщении отмечается, что условия в новом лагере будут отвечать всем требованиям норм, международного гуманитарного права, равно как и в лагере «Запад-1». Военнопленные РФ будут обеспечены медицинской помощью. У них будет трехразовое питание, связь с родными, а также постоянный доступ к представителям МККК (Международный комитет Красного креста).

В проекте также говорится, что содержание военнопленных происходит исключительно в специально отведенных для этого местах. Они располагаются в глубоком тылу. Такие условия предусмотрены Женевскими конвенциями.

В это же время, как отмечает проект, российская сторона содержит украинских военнопленных в обычных тюрьмах, исправительных колониях вместе с заключенными, не уважая и фактически не признавая их статус военнопленного.

Напомним, ранее военнопленный из ЧВК «Редут» пояснил свое участие в боях в Харьковской области.