Как информирует «НБН«, такую информацию распространило издание The Times of Israel.

Соответствующее решение украинский лидер принял после публикации в СМИ касаемо его поездки в Израиль “6 или 7 ноября”. По информации дипломатических источников в СМИ, хотя визит Зеленского запланирован, точная дата пока ее известна.

Если президент Зеленский прибудет, его встретят с распростертыми объятиями, — цитирует издание неназванного израильского чиновника.

Как известно, ранее в сети появилась информация о просьбе Зеленского изучить возможность визита в Израиль после вторжения боевиков ХАМАС на израильскую территорию. Позже в СМИ писали о том, что главе украинского государства якобы отказали в визите. Данную информацию опроверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее на прошлой неделе СМИ писали, что Зеленский, скорее всего, посетит Израиль 6 или 7 ноября. В ответ на это гарант отмечал его визит зависит от многих вещей.

Напомним, ранее в ХАМАСе высказались о массовых убийствах гражданских в Израиле.