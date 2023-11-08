Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что в бюро рассматривают четыре версии гибели помощника генерала Залужного, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ведомства.

Представитель Государственного бюро расследований сообщила, что основная версия гибели Частякова – несчастный случай из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.

Сапьян добавила, что при этом следствие не исключает версии об убийстве помощника военачальника по заказу спецслужб страны-агрессора либо о их покушении на другого офицера аппарата Залужного. Также в ГБР рассматривают версию убийства майора на почве неприязненных отношений.

Напомним, в ГУР МОУ высказались о причастности государства-террориста к гибели Частякова.