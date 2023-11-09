В эфире национального телемарафона представитель военной разведки прокомментировал распространение дипфейка с украинским генералом. По словам Юсова, ему больше нравится другое видео, где человек, похожий на главнокомандующего ВСУ, говорит о спорах с президентом о том, по какому захваченному городу нанести ракетный удар, информирует «НБН».

Спикер ГУР МОУ обратил внимание на то, что россияне усилили кампанию, направленную на раскол нашего общества. Распространяя подобные видео, враг хочет подорвать единство украинцев и натравить их друг на друга.

Кремль рассчитывает такими фейками деморализовать граждан Украины, чтобы привести их к капитуляции. Поэтому нашим людям важно не воспринимать всерьез сообщения о «зраде» и о том, что «все пропало».

Ранее Юсов высказался о причастности россиян к гибели помощника Залужного.