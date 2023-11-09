Как информирует «НБН», свои действия украинские военнослужащие зафиксировали на видео, что было обнародовано ТГ-каналом Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

В сообщении к обнародованному видео говорится:

Весьма успешная ликвидация личного состава оккупационных сил.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как воины ВСУ изначально обнаружили позиции «орков», а после этого ювелирными ударами происходила зачистка территории.

На видео можно увидеть, как украинские воины сначала обнаружили позиции россиян, а затем точным ударами ликвидировали личный состав оккупантвввв ов. Напоследок в Сухопутных войсках объяснили, что это результат работы 47 отдельной артиллерийской бригады.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ нанесла ракетный удар по кораблю в Одесском порту под прапором Либерии.