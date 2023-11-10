Как информирует «НБН», об этом информируют различные ТГ-каналы, в том числе и местные паблики.

Согласно данным СМИ, на территории Феодосии, по всей видимости, была повреждена нефтебаза. Также сообщается и о том, что удамры были нанесены неизвестными беспилотными летающими аппаратами.

В Черноморском также были зафиксированы несколько «прилетов» по местной погранзаставе. Согласно информации очевидцев, спасатели занимаются разбором завалов казарм, по которым были «прилеты».

По всей территории Крыма на протяжении всего ночного времени была борьба с беспилотниками.

В свою очередь в оборонном ведомстве России сообщили о том, что войска Путина перехватили два БПЛА над аннексированным Крымом.

Ранее мы писали о словах Данилова об успехе ВСУ на Крымском направлении.