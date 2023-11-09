Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», Данилов сделал такое заявление в эфире телемарафона.

В частности он подчеркнул, что в настоящее время «Украина имеет сумасшедшие успехи на Крымском направлении».

Мы все время обращаем внимание на то, что касается суши, однако что касается уничтожения России, уничтожения их активов на территории Крымского полуострова и уничтожения черноморского флота – это огромные достижения нашей страны, — отметил Данилов.

Помимо прочего, Данилов выразил также уверенность в том, что будут еще приятные новости и по поводу уничтожения оккупационных сил и ресурсов на Крымском направлении.

Напомним, ранее Данилов рассказал о том, как подставили президента Украины во время встречи Зеленского с представителями СМИ.