В материале CNN названы причины сложностей, с которыми столкнутся ВС РФ при попытке устроить в Украине блэкаут в этот отопительный сезон, информирует «НБН».

Издание цитирует заместителя Буданова Вадима Скибицкого, который объяснил, что в 2022 году из-за ограниченных возможностей ПВО россиянам было легко наносить удары по энергообъектам. Однако этой зимой армии Путина будет сложнее достичь поставленной цели, так как наша противовоздушная оборона стала мощнее.

Представитель ГУР МОУ отметил, что Украина готовится к атакам «второй армии мира» на энергетическую систему. Кроме того, энергетики летом, пока оккупанты обстреливали зерновую инфраструктуру, сделали свою часть работы.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко рассказал журналистам, что при подготовке к зимнему террору РФ было закуплено резервное оборудование, установлена оборона вокруг электростанций, а также восстановлено то, что можно было восстановить.

Ранее в «Нафтогазе» оценили вероятность «газового блэкаута» в период отопительного сезона.