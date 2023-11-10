Источник в ГУР МОУ подтвердил журналистам издания Нromadske, что в приграничном регионе РФ сегодня бойцы «Русского добровольческого корпуса» «отминусовали» подполковника Федеральной службы безопасности РФ Сергея Шатыя, информирует «НБН».

Накануне в ночь на 10 ноября в Telegram-канале «РДК» сообщили, что диверсионно-разведывательная группа из российских добровольцев в Брянской области успешно провела засаду на транспорт оккупантов.

Утром в соцсетях распространилась информация о том, что около 16:00 в четверг, 9 ноября, неизвестные на окраине села Улица приграничного региона напали на автомобиль «УАЗ Патриот» пограничного управления ФСБ, отправив на «концерт Кобзона» подполковника спецслужбы РФ.

Напомним, сегодня во временно захваченном Мариуполе партизаны «поздравили» россиян с Днем полиции. Советник городского главы Петр Андрющенко сообщил, что агенты движения сопротивления подорвали автомобиль «правоохранителя».